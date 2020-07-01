استخدمت شرطة سياتل القوة صباح الأربعاء لإخلاء "منطقة إدارة ذاتية" كان قد أقامها متظاهرون قبل ثلاثة أسابيع للاعتصام فيها احتجاجا على انتهاكات الشرطة.
وأصدرت رئيسة البلدية جيني داركن أمرا لسلطات المدينة وعلى رأسها الشرطة لإخلاء مساحة كان يعتصم فيها المحتجون، وبإزالة العوائق من أمام حركة السير.
وقالت داركن إن المدينة كانت إلى حد الآن "تسهّل ضمن المعقول ممارسة" حق حرية التعبير وحق التظاهر اللذين يكفلهما الدستور الأميركي.
لكنّها أضافت إن هذين الحقيّن "لا يقتضيان تغاضي المدينة عن احتلال ممتلكاتها إلى ما لا نهاية، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وإعاقة حق المرور أو إشاعة أوضاع خطرة".
وأشارت رئيسة البلدية إلى حصول عمليات إطلاق نار عدة في المنطقة أوقعت قتيلين، كما واعتداءات وعمليات اغتصاب وتعاطي مخدرات.
وفي بيان منفصل، اعتبرت قائدة الشرطة كارمن بست أن المنطقة "أصبحت خارجة على القانون وتسودها الهمجية".
وعن الاحتجاجات قالت بست "طفح الكيل". وأظهرت تسجيلات فيديو محتجين يجمعون حاجياتهم ويغادرون وتوقيف الشرطة من رفضوا المغادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سياتل تخلي "منطقة إدارة ذاتية" أقامها متظاهرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.