"متحدث البرلمان" يطالب "مدبولي" بالتدخل لإقرار علاوات المعاشات للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المحالين على المعاشات بصرف العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، مؤكدا أنه لا يعقل حرمان الصحفيين المحالين إلى المعاش من الحصول على هذه العلاوات.

وقال حسب الله، في بيان، اليوم، إن الصحفيين من أصحاب المعاشات يستحقون التكريم على ما قدموه في مهنتهم الصعبة والتي يطلقون عليها مهنة البحث عن المتاعب، مؤكدا أن حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس التي تقرر صرفها بداية من الشهر الجاري أمر غير مقبول ولابد من إعادة النظر في هذا الموضوع.

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وتابع: الصحفيين فوجئوا بتصريحات وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم بذريعة أنه سيتم مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن حيث أنهم لا يعتبرون حكومة أو قطاع خاص، مطالبا الوزيرة بتحقيق مبدأ المساواة والإعلان الفوري عن صرف هذه المعاشات لجموع الصحفيين حيث إن معاشاتهم قليلة ولا تتناسب مع الأعباء المعيشية.

وقال إنه يجب على الحكومة وانطلاقا من الحرص على مصلحة الصحفيين مساواتهم بباقي فئات المجتمع، خاصة وإننا في دولة قانون وأحكام قضائية يجب علينا احترامها وتنفيذها بالكامل بدون أي عوار أو ما يخالف صحيح القانون، مطالبا رئيس مجلس الوزراء شخصيا بسرعة التدخل لحسم هذا الملف تقديرا وتكريما لجميع الصحفيين تقديرا لدورهم الوطني في مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا.

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