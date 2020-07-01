الصحة العالمية: بعض الدول ما زالت تواجه معركة طويلة وصعبة مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف "بعض الدول.. اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب"، بحسب وكالة "رويترز".

وأُصيب ما يزيد على 10.5 مليون شخص وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم منذ ظهور مرض كوفيد-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحفي إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.