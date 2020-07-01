أكسفورد: لقاح كورونا قد لا يكون جاهزًا فى الشتاء.. ونستعد للأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
قال أحد علماء جامعة أكسفورد، اليوم الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا المستجد قد لا يكون جاهزا بحلول فصل الشتاء ونستعد للأسوأ، متابعا أنه لا يوجد إطار زمني للتوصل للقاح فعال لفيروس كورونا.
وأضاف: "نشاهد نوعًا مناسبًا من الاستجابة المناعية خلال التجارب السريرية، ما يبشر بتوفير الحماية من الفيروس، لكن الموضوع لا يزال تحت الدراسة"، بحسب ما نقلته "العربية.نت".
وكان الدكتور مارتن لانداى، أستاذ الطب وعلم الأوبئة فى جامعة أكسفورد، كبير مؤلفي الدراسة عن عقار "ديسكاميثازون"، قد أكد أن العقار يؤثر على جهاز المناعة، حيث تعمل الستيرويدات، عن طريق تقليل الالتهاب، وتقليل نشاط الجهاز المناعى، والذى يمكن أن يؤذي المرضى فى المراحل المبكرة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه فى المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس، يكون جهاز المناعة هو صديقك، حيث يحارب الفيروس.
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