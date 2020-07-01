العراق: إصابات كورونا تتجاوز 51 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 51524 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 107 حالات وفاة. 51524 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 107 حالات وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 2050 حالة بعد تسجيل 107 حالات وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 26267 بعد تسجيل 1507 حالات شفاء اليوم أيضا.



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