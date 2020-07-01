الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 14 ألفاً و272 حالة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 14 ألفا و272 مصابا، و920 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 365 حالة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابةبفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 10 آلاف و40 حالة.
وأضاف أن أغلب حالات الوفاة بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 48 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدةالتي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو المقبل.
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