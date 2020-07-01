أريزونا الأمريكية تُسجلنحو 5آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية أريزونا الأمريكية اليوم الأربعاء، تسجيل 4878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت سلطات الولاية الأمريكية، حسبما نقلتشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هناك 88 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الفترة نفسها.
وتُعد هذه الإصابات والوفيات بسبب المرض داخل أريزونا من أعلى الإحصائيات التي تم تسجيلها داخلها في هذا الصدد.
يُشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للإصابات بالفيروس داخل الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى أكثرَ من 2.6 مليون شخص.
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