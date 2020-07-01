وزير الخارجية اللبناني: قوات حفظ السلام الدولية مُهمة فى الحفاظ على الاستقرار

أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أهمية الدور الذي تضطلع به قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) في الحفاظ على حالة الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير الخارجية اللبناني، اليوم الأربعاء، لمقر قيادة قوات اليونيفيل بمنطقة الناقورة (جنوبي لبنان) وقيادة منطقة الجنوب بالقوات المسلحة اللبنانية، كما تفقد أيضا الخط الأزرق الذي وضعته

الأمم المتحدة عام 2000 للفصل بين لبنان وإسرائيل.

جدير بالذكر، أن قوات اليونيفيل وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.

كما أوكلت إلى اليونيفيل في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق الفاصل بين البلدين بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

وتقوم قوات اليونيفيل أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أي "أنشطة عدائية".