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السعودية تؤكد عنايتها بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال

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أكدت المملكة العربية أن هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان ومنها أن تمنع الأضرار الناشئة عن التدهور البيئي وأثرها في التمتع الفعلي لجميع حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأربعاء عن رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي قوله، فِي كلمة أمام لمجلس حقوق الإنسان

المنعقدة في جنيف، إن أنظمة بلاده تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا، حيث جاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن صحة الطفل لاسيما في ضمان البيئة الصحية المناسبة له.
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