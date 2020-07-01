الرئيس التونسي يتحدث عن الشهادة في سبيل الوطن

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأن الجبان لا يقارع الحجة بالحجة، نحن مشروع شهادة في سبيل هذا الوطن والموت لا يخيفنا، وذلك وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
جاءت تصريحات سعيد خلال استقبالهالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، بقصر قرطاج. وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والاستحقاقات المنتظرة لتحقيق تطلعات الشعب.
وأشار رئيس الجمهورية التونسي إلى ضرورة مقارعة الحجة بالحجة عند الاختلاف، مؤكدا الاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الوطن وتحقيق إرادة الشعب وكرامته.
وأضاف الرئيس التونسي: "الشعب يسعى إلى تحقيق الكرامة وسيحققها برغم من مناورات ومؤامرات كل الأعداء، وستبقى الدولة قائمة برغم محاولات تفجيرها من الداخل".
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