تايلاند تُعيد فتح المدارس والحدود أمام الأجانب

أعادت تايلاند فتح حدودها اليوم الأربعاء أمام بعض الأجانب، في حين استأنفت المدارس في ظل إجراءت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
انتظار قياس المدرسين لحرارتهم قبل أن يبدأوا يومهم الدراسي الأول بعد العودة للدراسة.
واصطف الطلاب خارج المدارس صباح اليوم في
كما تم اليوم رفع الحظر المفروض علىالرحلات الجارية القادمة للبلاد، مما يتيح بدخول بعض الأجانب وليس السائحين إلى تايلاند.
ويسمح للأجانب من الدبلوماسيين وطواقم العمل بالطائرات والمقيمين والذين لهم أفراد أسر تايلانديين بدخول البلاد، بالإضافة إلى الطلاب الذين يسافرون لأسباب طبية.
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