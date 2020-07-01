رفع السعر المدعوم للسكر والرز في سوريا

رفعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، السعر الرسمي المدعوم" لمادتي السكر والرز بأكثر من 100%، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
وبموجب القرار الذي اقترحته المؤسسة السورية للتجارة ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية، تم رفع سعر السكر الذي كان يباع عبر"البطاقة الذكية" بسعر 350 ليرة إلى 800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر الرز من 400 إلى 900 ليرة.
وبموجب كتاب رفعته "السورية للتجارة" إلى وزير التجارة الداخلية وحمايةالمستهلك، فإن من أبرز مسوغات الرفع هو تعديل سعر الصرف الذي أقره مصرف سوريا المركزي على إجازات الاستيراد، ورفع ذلك السعر إلى 1250 ليرة للدولار، وبنسبة ارتفاع تعادل 285%.
ويأتي القرار وسط أزمة غلاء غير مسبوقة تعيشها البلاد، وتفاقمت مؤخرا إثر الارتفاعات المتتالية لسعر الصرف، مع بقاء الأجور على حالها.
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