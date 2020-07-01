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مئات المسؤولين بإدارة بوش الأبن يشكلون مجموعة لمساندة جو بايدن

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أفادت وكالة أنباء رويترز أن مجموعة من مئات المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن تعتزم مساندة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

ووفقا لما ذكره أفراد من المجموعة فقد شكل المسؤولون، ومنهم وزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في إدارة بوش، لجنة عمل سياسي

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تحمل اسم "دفعة 43 من أجل بايدن"، وكان بوش الرئيس رقم 43 للبلاد.

وهذه المجموعة هي الأحدث من مجموعات الجمهوريين المعارضين لإعادة انتخاب ترامب، في إشارة أخرى على أنه تسبب في انصراف بعض من أعضاء

حزبه عنه في الفترة الأخيرة بأسلوب تعامله مع جائحة فيروس والاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب العنصرية ووحشية الشرطة.

وقالت جنيفر ميليكين، إحدى أفراد المجموعة والتي عملت في حملة إعادة انتخاب بوش عام 2004 وبعد ذلك في إدارة الخدمات العامة: "نعرف ما هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي، وما نشهده ليس طبيعيا بدرجة كبيرة.. الرئيس يمثل خطرا".

 

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