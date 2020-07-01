14 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 293، وفقًا لموقع روسيااليوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابات كانت لأشخاص مخالطين، مشيرة إلى شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين منالفيروس إلى 110، مقابل 9 حالات وفاة.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 10 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين، وشفاء 3 حالات.
وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس في سوريا بشكل ملحوظ وشبه يومي، وإن كانت معدلات الإصابة ما زالت منخفضة قياسا بكثير من الدول.
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