لندن تمنح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ‎ ردا على قانون “الأمن” الصيني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة؛ لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ الذين يحملون جوازات سفر خاصة، إذ يحق لثلاثة ملايين مقيم في المستعمرة البريطانية السابقة الحصول عليها.

وكانت بريطانيا هددت الصين بتعزيز حقوق حاملي جوازات السفر التي تسمى ”بي ان (او)“، بريتش اشيونال (اوفرسيز) أي ”مواطن بريطاني – ما وراء البحار“، في حال تطبيق القانون حول الأمن.

وقال جونسون أمام النواب، في مجلس العموم البريطاني ”هذا ما سنفعله بالضبط“.

وقبل تصريحات جونسون، دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب فرض القانون الصيني الجديد على هونغ كونغ، معتبرا ذلك ”انتهاكا واضحا للحكم الذاتي“ الذي تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة.

Advertisements

وقال راب لصحافيين إن ”هذا القانون يشكل انتهاكا واضحا للحكم الذاتي لهونغ كونغ وتهديدا مباشرا لحريات سكانها“.

وأضاف أنه ينتهك أيضا ”بشكل واضح وخطير“ الإعلان المشترك بين لندن وبكين الذي فتح الطريق لإعادة المنطقة إلى الصين في 1997.

وذكر جونسون في مجلس العموم البريطاني، أن الحكومة البريطانية ستعدل الشروط المرتبطة بجواز السفر الخاص لتسهيلها بما يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية فيما بعد.

وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف منذ بدء حركة الاحتجاج قبل عام.

لكن هناك 2,9 مليون من سكان المنطقة جميعهم ولدوا قبل 1997، يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة.