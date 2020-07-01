كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة السورية ترصد إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 293 حالة.

وأشارت الصحة السورية إلى شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 110، مقابل 9 حالات وفاة.