كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر.. دليل جديد على حرق جثث المتوفيين بكورونا من الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزداد الأجواء اشتعالاً داخل إمارة قطر بسبب الاتهامات، التي وُجهت إلى السلطات في الفترة الأخيرة بشأن حرق جثث المتوفين من الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19".

وكان قطريون ومقيمون أجانب في البلد الخليجي، قد كشفوا في أبريل الماضي، عن روائح حريق مجهولة المصدر تزكم أنوفهم، وأثارت القلق بعدما انتشرت أنباء عن كونها ناتجة عن حرق جثث متوفين بفيروس كورونا، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حيال الموضوع.

وبالتزامن وجود تبريرات وقتها أن تلك الروائح ناتجة عن تغيرات مناخية، إنتشرت روايات أخرى تقول إن الرائحة القوية التي تصل لمنازل السكان في قطر، ناتجة عن حرق عشرات الجثث لوافدين أجانب توفوا بالفيروس المستجد المنتشر في قطر، وترددت أرقام عن حرق جثث 100 وافد، دون أن يصدر نفي رسمي أيضاً لتلك الروايات.