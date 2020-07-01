سرقة قرابة 100 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال ببنسليمان من طرف عصابة مسلحة بالسيوف

تعرضت وكالة لتحويل الأموال للسرقة، اليوم الثلاثاء في حدود الثالثة والنصف من طرف عصابة استعملت السيوف واستولت على الأموال التي حددها مصدرنا في قرابة 100 مليون سنتيم.

وشدد مصدرنا على كون المسؤول على الوكالة التي تعرضت للسرقة اتصل برجال الأمن لإخبارهم بالسرقة للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأكد مصدر مطلع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن اللصوص اختفوا عن الأنظار بعد تنفيذهم للسرقة، مبرزا في السياق أن لجنة من المديرية الجهوية للوكالة سيتوجهون صباح يوم غد الأربعاء إلى مدينة بنسليمان للقيام بعملية إحصاء الخسائر.