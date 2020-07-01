تعرضت وكالة لتحويل الأموال للسرقة، اليوم الثلاثاء في حدود الثالثة والنصف من طرف عصابة استعملت السيوف واستولت على الأموال التي حددها مصدرنا في قرابة 100 مليون سنتيم.
وشدد مصدرنا على كون المسؤول على الوكالة التي تعرضت للسرقة اتصل برجال الأمن لإخبارهم بالسرقة للقيام بالإجراءات اللازمة.
وأكد مصدر مطلع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن اللصوص اختفوا عن الأنظار بعد تنفيذهم للسرقة، مبرزا في السياق أن لجنة من المديرية الجهوية للوكالة سيتوجهون صباح يوم غد الأربعاء إلى مدينة بنسليمان للقيام بعملية إحصاء الخسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة قرابة 100 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال ببنسليمان من طرف عصابة مسلحة بالسيوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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