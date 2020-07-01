سكان الدارالبيضاء يشتكون من ارتفاع أسعار اللحوم.. والجزارون يتوقعون مواصلة الارتفاع

يشكو سكان مدينة الدارالبيضاء من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في مختلف مجازر المدينة، لاسيما مع تداعيات كوفيد-19، على قدرتهم الشرائية؛ أياما فقط من التخفيف، أو رفع تدابير الحجر الصحي.

وحسب ما عاينه “اليوم24″، فإن سعر لحم البقر بلغ سعر الكليوغرام إلى 55 درهما، بينما كان لا يتجاوز، قبل أسابيع، 48 درهما للكيلوغرام، أي بزيادة 7 دارهم، وقفز سعر كيلوغرام الواحد للحم الغنم من 47 درهما إلى 50 درهما.

واعتبر سكان العاصمة الاقتصادية أن ارتفاع أسعار اللحوم في هذه الظرفية غير مناسب لقدرتهم الشرائية، التي تأثرت سلبا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعزا زنيبر الصديق، رئيس جمعية شالة للأبقار، في تصريح لـ”اليوم 24″، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في مدينة الدارالبيضاء، وضواحيها، إلى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، بعدما كان في تناقص، قبل أشهر، بسبب الأزمة.

Advertisements

وقال المتحدث نفسه، إن استهلاك اللحوم بدأ في الارتفاع بعد الرفع من تدابير الحجر الصحي، إذ أضحى السكان يقبلون على اقتناء اللحوم الحمراء.

ولفت زنيبر الصديق الانتباه إلى أن الاقبال على اللحوم الحمراء سيتضرر بلا شك، خلال السنة الجارية، مبررا ذلك بسبب انخفاض عدد السياح، أو الجالية المغربية.

ومن جهته، توقع يوسف الولجة، نائب رئيس الاتحاد العام للجزارين في جهة الدارالبيضاء – سطات، في تصريح لـ”اليوم24″، مواصلة ارتفاع أسعار اللحوم، خلال الأيام المقبلة، مبررا ذلك بارتفاع الطلب على اللحوم من طرف المطاعم، التي استأنفت نشاطها.

ودعا المتحدث نفسه وزارة الفلاحة إلى أخذ التدابير المستعجلة، لكي لا ترتفع الأسعار أكثر، متوقعا أن تصل الأسعار إلى 90 درهما للكيلوغرام، خلال الأشهر المقبلة؛ وذلك بسبب عدم توفر الاكتفاء الذاتي في عدد الأبقار على الصعيد الوطني، الناتج لعدة أسباب، من بينها تداعيات الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف.