حوالي 4 ساعات ونصف قضاها المشاهد المغربي في مشاهدة القنوات الوطنية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنقضي، مدة 4 ساعات و28 دقيقة يوميا في مشاهدة القنوات الوطنية.

وكشفت مركز قياس نسب المشاهدة، سيوميد، اليوم الأربعاء، معدل المدة اليومية التي قضاها الفرد المغربي في مشاهدة القنوات الوطنية، خلال الأسبوع الممتد من 24 يونيو إلى 30 منه، والتي انخفضت بـ17 دقيقة عن الأسبوع الذي قبله.

وتشهد المدة الزمنية التي يشاهد فيها المغاربة القنوات المحلية، انخفاضا انطلق بعد رمضان، وتواصل تدريجيا مع اجراءات تخفيف الحجر الصحي.

وتخص نسب القياس المذكورة، الأشخاص البالغة أعمارهم خمس سنوات فما فوق، بينما يتعلق الأمر بالنسبة للقنوات موضوع القياس، بكل من: الأولى، والأولى دولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، و السادسة.