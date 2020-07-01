الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و634 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 26021 إصابة من بينها 321 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تم تشخيصها منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:17 من مساء اليوم، في حين ذكرت أنه خلال الأمس، تم الكشف عن إصابة 776 حالة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة فإن 58 مريضًا توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 25 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في حين يعاني 63 مريضا من إصابة متوسطة.

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وارتفع عدد الإصابات النشطة (المرضى الفعليين) في البلاد إلى 8271 شخصًا، بينما يرتفع عدد المتعافين إلى 17249 بعد تعافي 58 مريضا منذ منتصف الليلة الماضية، في نسبة طفيفة بلغت 0.3%.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بنسبة 0.3% بعد تسجيل حالة وفاة واحدة؛ فيما أشارت البيانات الرسمية أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات وصل إلى 245.

وأجري أمس، الثلاثاء، 20540 فحصا للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد 19"، في حين تراجع عدد الفحوصات منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم، إلى 13283 فحصا.