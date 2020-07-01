مايكروسوفت تعتزم تدريب 25 مليون شخص حول العالم على التقنيات الرقمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مجموعة "مايكرسوفوت"، اليوم الأربعاء، اعتزامها تدريب 25 مليون شخص بحلول نهاية العام الحالي على المؤهلات الضرورية لإيجاد عمل، والبقاء على إطلاع في ظل تزايد الاعتماد على التقنية الرقمية بسبب أزمة كورونا.
وقال رئيس المجموعة، براد سميث، إن توسيع رقعة الحاصلين على المؤهلات الرقمية الضرورية لتولي وظائف جديدة، هو خطوة ضرورية لإنعاش السوق مجددًا، وللمساهمة في تعافي الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا بفعل الأزمة.
وأوضح سميث إن المجموعة إنها ستخصص في إطار هذه المبادرة، منحًا بقيمة 20 مليون دولار لمنظمات غير ربحية يديرها أشخاص "ملونون"، أي من مختلف الأقليات والجاليات التي تشكّل معًا المجتمع الأميركي، مضيفًا أن "جميع أقسام شركتنا ستشارك في هذه المبادرة التكنولوجية الشاملة".
وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد كان لها أثر أكبر بكثير على الوظائف مما كان يُعتقد سابقًا، محذرةً من أن الوضع في القارة الأميركية على وجه الخصوص بات صعبًا للغاية.
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