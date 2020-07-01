حكيمي يرحل عن ريال مدريد بسبب زيدان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن أحد أسباب رحيل النجم المغربي، أشرف حكيمي، عن صفوف ريال مدريد الإسباني، نحو إنتر ميلان الإيطالي.
وبات حكيمي على أعتاب الانتقال رسميًا إلى إنتر ميلان خلال الموسم المقبل، ولمدة 5 أعوام، بعدما لعب موسمين مع بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة من النادي الملكي.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رفض التحدث مع أشرف حكيمي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن حكيمي كان سيوافق على البقاء في ريال مدريد، إذا حصل على راتب قريب مما سيتقاضاه في إنتر ميلان.
وأوضح أن زيدان لم يرسل أي رسالة لحكيمي لمدة عامين، وهي الفترة التي قضاها الظهير المغربي مع أسود الفستيفال.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قيمة صفقة حكيمي قد تصل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.
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