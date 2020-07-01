برشلونة أمام إمكانية لاعبين من ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أمام إمكانية التعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه انتهت اليوم صلاحية البند السري في عقد فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ.

وكان ليفربول اتفق مع برشلونة على وضع بند في عقد بيع كوتينيو يمنع البارسا من ضم أي لاعب آخر بالريدز حتى 30 حزيران/يونيو 2020.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا ثبت اتصال برشلونة بأي لاعب من ليفربول قبل هذا الموعد، يدفع النادي الكاتالوني 89 مليون إسترليني.

وأوضحت أن برشلونة تخلى الآن عن قيود عقد كوتينيو، ويمكنه التفاوض بشأن أي لاعب حالي في صفوف ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح وساديو ماني أكثر لاعبي ليفربول ارتباطًا في التقارير الصحفية بالانتقال إلى الليغا.