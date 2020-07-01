كورونا عربيًا: 107 وفيات في العراق و49 في السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن العراق، الأربعاء، تسجيل 107 وفيات بكورونا، فيما رصدت السعودية 49 وفاة بالفيروس، وأعلنت الكويت تسجيل 4 وفيات بكورونا، فيما رصدت ليبيا وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 107 وفيات، و2.415 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1507 مريضا.

وعدد الإصابات المسجل هو الأعلى بالعراق منذ اكتشاف الفيروس داخل البلاد في مارس/ آذار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 51 ألفا و524، منها 2.050 وفاة، و26 ألفا و267 حالة تعاف.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 49 وفاة و3.402 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1994 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 194 ألفا و225، منها 1.698 وفاة، و132 ألفا و760 حالة تعاف.

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وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأربعاء، 10 ملايين و623 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 514 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين 828 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

سعوديون متجمهرون أمام محال الذهب اليوم (أ ب)

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 4 وفيات، و745 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 685 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46 ألفا و940؛ منها 358 وفاة، 37 ألفا و715 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، تسجيل وفاة واحدة، و22 إصابة، إضافة لتعافي 3 مرضى.

وأوضح المركز، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 824؛ بينها 24 وفاة، و209 حالات تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر اليوم الأربعاء، 10 ملايين و616 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 514 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و824 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".