1492 فحصاً لموظفي عجمان ضمن المرحلة الأولى

الأربعاء 1 يوليه 2020

استكملت دائرة الموارد البشرية بعجمان، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في مركز الطب الوقائي، تنفيذ المرحلة الأولى من فحوصات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) لموظفي حكومة عجمان.



وشملت المرحلة الأولى كافة موظفي الجهات الحكومية والمستقلة في الإمارة الذين عادوا إلى مقار أعمالهم بنسبة 30%، وبلغ عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلالها 1492 فحصاً في 14 جهة.

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وتستهدف المرحلة الثانية استكمال الفحوصات للفئات التي باشرت العمل ابتداءً من أمس بنسبة 75% وفقاً للتعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بشأن زيادة النسبة المقررة للعودة إلى مقار العمل في إطار العودة التدريجية لموظفي كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان، كما ستشمل الفحوصات الجهات الحكومية والمستقلة إضافة إلى الجهات الخاصة في الإمارة.

وقالت صفية المحرزي مديرة إدارة البرامج وخدمات الموارد البشرية بالإنابة: إن هذا الإجراء يندرج في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار «كورونا»، وتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامتهم.

وأكدت أن هذه الخطوة تعزز جهود الجهات الحكومية بالإمارة في تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة استعداداً للعودة الكاملة للموظفين، مثمنة الجهود الفعالة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في مركز الطب الوقائي بعجمان، وتعاون كافة الجهات ووعي الموظفين بأهمية وضرورة إجراء الفحوصات اللازمة.