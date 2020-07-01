شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر من تجدد الاحتجاجات في لبنان: الأوضاع "مقلقة" والان نبدء بالتفاصيل

عبّر وزير خارجية فرنسا عن قلق بلاده اليوم الأربعاء تجاه الأزمة في لبنان وقال إن السُخط الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف. وقال جان إيف لو دريان أمام جلسة في البرلمان "الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا". وأضاف "الأزمة الاجتماعية المتفاقمة... تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف"، مشيرا للعنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة. وتابع أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.

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