شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: قانون هونج كونج الجديد "إهانة للعالم" والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن القانون الأمني الجديد الذي فرضته الصين على هونج كونج يمثل إهانة لجميع الدول وإن واشنطن ستستمر في تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج.

وقال بومبيو في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة قلقة للغاية على سلامة كل شخص في هونج كونج. وأضاف أن المادة 38 من القانون تشمل على الأرجح أمريكيين.

Advertisements

ووصف القانون بأنه "مخز ومهين لجميع الدول".

كما قالمايك بومبيو إن هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب ليس تمديد حظر الأسلحة على إيران في الأمم المتحدة لفترة قصيرة من الوقت، مضيفا أنها ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار سريان الحظر، المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر

مكملًا "الولايات المتحدة لها الحق بشكل لا لبس فيه ومن دون الحاجة لموافقة أي دولة أخرى، في ضمان أن يظل هذا الحظر على الأسلحة ساريا".