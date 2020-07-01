بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بوقف النزاعات لمكافحة كورونا

تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع قرارا يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مفاوضات حثيثة بحسب دبلوماسيين.

ومن دون ذكر منظمة الصحة العالمية، بعد خلاف صيني-أمريكي على ذلك، طالب القرار بـ"وقف فوري لكافة النزاعات" المدرجة في مجلس الأمن باستثناء المعارك ضد الجماعات الإرهابية.

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ويطالب أيضا بـ"هدنة إنسانية لتسعين يوما متتاليا على الأقل" لتسهيل تقديم المساعدة الدولية.

ووصلت إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تجاوزت حاجز النصف مليون.

كما أكد مدير منظمة الصحة العالمية: الأربعاء، أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تخطى 160 ألف حالة يوميًا الأسبوع الماضي.