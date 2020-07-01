تركيا تعتقل 11 شخصا على خلفية غرق مركب كان يقل نحو 60 مهاجرا

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صورة أرشيفية

أعلنت تركيا الأربعاء اعتقال 11 شخصا على خلفية غرق مركب كان يقل نحو 60 مهاجرا في بحيرة في محافظة فان في شرق البلاد، ما أدى إلى مصرع ستة أشخاص على الأقل.

وغالبا ما يعبر المهاجرون الحدود الشرقية لتركيا مع إيران متّجهين إلى أوروبا، وكثر من بينهم قادمون من أفغانستان.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن القارب الذي كان يقل ما بين 55 و60 مهاجرا غرق في بحيرة فان مساء السبت، وأفادت تقارير بأن الطقس كان عاصفا.

وقال الوزير إنه تم انتشال ست جثث، لكن مصير الركاب الآخرين الذين يعتقد أن بينهم نساء وأطفال، لا يزال مجهولا.

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والأربعاء تواصلت عمليات البحث، وفق صويلو، الذي أوضح أن السلطات تبلّغت بالحادث في اليوم التالي لانقلاب المركب.

وأوردت صحيفة "خبر ترك" أن المهاجرين هم من أفغانستان وباكستان وإيران.

وفي النصف الأول من العام 2020 دخل نحو 30 ألف شخص بين أفغان وباكستانيين إلى تركيا، وفق وزارة الداخلية التركية.

والعام الماضي ألقي القبض على أكثر من 200 ألف أفغاني و71 ألف باكستاني خلال محاولتهم عبور البلاد، لكن الأرقام تراجعت بشكل كبير هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.