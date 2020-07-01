شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التعاون الإسلامي" تدعو إلى استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.



ورفضت الأمانة في بيان لها اليوم نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل. مشددة على ضرورة استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تدعو إلى استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.