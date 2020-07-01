مصر. تعرف على جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن للاستعلام بالرقم القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

بدأت إدارة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي موقعها على شبكة الإنترنت للسماح للمتقاعدين الذين يحق لهم الحصول على خمس مكافآت مجمدة بإنفاقها، ويبحث كثيرون من المواطنون عن الجدول الخاص بالعلاوات الجديدة 2020 لمعرفة تفاصيل المستحقات.

ويمكن للمستفيدين من المعاشات الذين يحق لهم الحصول على بدل من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2019 والذين لم يتم التعامل معهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومى.

وعليه فإنه بمجرد دخول المتقاعد إلى الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للتأمين الاجتماعي، يمكنه الاستعلام عن المكافآت الخمسة بكتابة رقم التأمين ورقم البلد مع اسم الأم ، لمعرفة ذلك من المكافآت الخمسة وتاريخ الصرف حدد الزيادة.

خطوات الاستعلام عن جدول العلاوات الخمسة الجديد 2020:

1ـ في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي ومن خلال هذا الرابط التالي: www.nosi.gov.eg والذي أعلنته وزارة التصامن لهذا الصدد ومن أجل الوقوف على تفاصيل العلاوات الخمس.

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2ـ على المستحق أن يختار خدمة الاستعلام عن العلاوات بعد الدخول على الموقع.

تلي هذه الخطوة خيارين أحدهما خاص بالاستعلام بالرقم التاميني الخاص بالمستحق للعلاوة وخطواته تشتمل على:

يجب القيام بإدخال الرقم التأميني للمستحق للعلاوة.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة ارسال الطلب ومن ثم انتظار النتيجة.

كما يوجد خيار ثاني بشأن الاستعلام عن العلاوات الخمسة وفي هذه الحالة يجب إحضار الرقم القومي للمستحق وإدخالة في الخانة المخصصة لذلك، وبعد يجب وضع الاسم الأول للأم، وأخيرا النقر على إرسال الطلب ومن ثم انتظار النتيجة.