تردي الخدمات يفاقم تفشي "كورونا" في أوساط عمال منشآت كأس العالم بقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

الخليج 365 ـ خاص:

أدى سوء بيئة العاملين وتردي الخدمات الصحية إلى تفاقم تفشي فيروس بين عمال منشآت كأس العالم في دولة قطر.



وأطلق ناشطون وجهات حقوقية تحذيرات من أن العمال قد يتعرضون للترحيل في حال أبلغوا عن إصابتهم بالفيروس.

ويوجد في قطر أكثر من مليوني عامل مهاجر، ويعد هذا رقما مهما نظرًا لأن إجمالي عدد سكان الدولة يبلغ 2.6 مليون فقط.

و تضخم عدد العمال الأجانب في قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد طفرة بناء قبل كأس العالم 2022 FIFA، المقرر عقده هناك.

يشار إلى أن العديد من هؤلاء العمال يأتون من قرى في جميع أنحاء جنوب آسيا، اضطر معظمهم لدفع آلاف الدولارات للحصول على وظيفة كانوا يأملون في أن تنتشل أسرهم من الفقر.

ومع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء قطر وتأكد إصابة أكثر من 2000 حالة، قد تتدهور أوضاع العاملين المعيشية والصحية لا سيما مع ضيق فرص الحصول على الرعاية الصحية.

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ومن المهم الإشارة هنا إلى أن قطر تتمتع بتاريخ طويل من إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم.

وحظي هذا التعامل بإدانة دولية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة.

وتسبب عدم قدرة حكومات جنوب آسيا على الضغط على قطر من أجل توفير حماية قوية للعمال، في سوء المعاملة والذي بلغ في بعض الأحيان حد الاتجار بالبشر.

ويقول حقوقيون إنه كانت هناك إرادة سياسية ضئيلة بالنظر إلى الجزء الضخم من الناتج المحلي الإجمالي الذي تشكله الآن التحويلات المالية من العمال الأجانب.

وفي ظل تبقي أقل من 1000 يوم حتى انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، مازال العمال المهاجرون يكدحون في الملاعب ومشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.

ومنذ بدء بناء كأس العالم قبل ست سنوات، فقد 34 مهاجراً حياتهم. من بين تلك الوفيات الـ 34 ، تم تصنيف 31 على أنها "غير متعلقة بالعمل" ، وهو مصطلح يستخدم إلى حد كبير لوصف الوفيات المفاجئة من فشل القلب أو الجهاز التنفسي غير المبررة. ويموت المئات كل عام أثناء العمل في مشاريع بناء أخرى. كما هو الحال مع الوفيات في منشآت كأس العالم، وتعزو الحكومة غالبية هذه الوفيات إلى القلب والأوعية الدموية أو "الوفاة الطبيعية".

ومطلع آذار/مارس، كانت نتيجة اختبار الفيروس التاجي إيجابيه لـ 238 مهاجرًا يعيشون في مجمع سكني واحد في المنطقة الصناعية، وهي مساحة شاسعة من الأراضي تقع في موقع المصانع والمخازن وأماكن إقامة العمال المهاجرين خارج الدوحة. ومنذ ذلك الحين، تم تحديد العشرات من الحالات الأخرى التي يبدو أنها مرتبطة بالفيروس.

رغم ذلك، فإن العبء الحقيقي للأمراض بين العمال المهاجرين غير معروف. ولا تقدم الحكومة أي أرقام عن نسبة المصابين من العمال المهاجرين