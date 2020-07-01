الحكومة توافق على إنشاء 4 جامعات أهلية بالمنصورة والعلمين وشرم الشيخ وجامعة الجلالة بالسويس

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهى جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها فى مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار سعى الحكومة إلى دعم مسيرة التقدم العلمى وتقليل الاغتراب.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد بادرت بإعداد ملفات إنشاء الجامعات الأهلية؛ لتعد نموذجاً يُحتذى به فى إنشاء مثل تلك الجامعات، وذلك للعمل على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.
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