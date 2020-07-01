الخارجية: مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول سد النهضة

كتب: ضياء السقا

أحاط سامح شكري، وزير الخارجية، مجلس الوزراء، الأربعاء، علماً بتطورات ملف سد النهضة، مؤكداً أن عقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة طلب مصر بفتح النقاش حول هذا الموضوع يُعد تطوراً مهماً في مسار الملف.

وأشار وزير الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول السد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

وبحسب ييان للمجلس، استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لأعضاء الحكومة ولجموع المصريين بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من مصير مجهول، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، لأنها شهدت تلاحماً بين قوى الشعب وقواته المسلحة الباسلة، وفتحت الطريق أمام مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وخلال الاجتماع، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها، مؤخراً، للمستشفى الميداني المتميز الذي أنشأته القوات المسلحة، متوجها بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة على قيامهم بإنشاء هذا المستشفى بتلك الإمكانات الكبرى في وقت قياسيّ.

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كما أشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية، التي شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والقومية الكبرى في قطاعات مختلفة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن ما شهدناه من مشروعات إنما يبعث على الفخر والاعتزاز؛ نظراً لأنها مشروعات ضخمة تم تنفيذها في أوقات قصيرة للغاية.

وقال رئيس الوزراء: بعد أن كان الزمن القياسي لإنشاء كوبرى يتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، أصبح الآن يتراوح تنفيذه ما بين شهرين و ثلاثة أشهر، في ظاهرة لا تحدث في أي دولة بالعالم، وهو ما يعد تحدياً كبيراً، ويضع علينا عبء ضرورة الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشروعات بتلك الوتيرة وبنفس القوة، وصولاً لتحقيق كافة أوجه التنمية في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم البدء في تنفيذ حملة تطوير لمختلف الميادين الكبرى والشهيرة، وذلك على غرار ما شهده ميدان التحرير من أعمال تطوير، وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، وإعادة الوجه الحضاري لتلك الميادين.

من ناحيته، أعرب الطيّار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، عن تهنئته للشعب المصري على افتتاح مطاريْ العاصمة الدولي وسفنكس الدولي، لافتاً في هذا السياق، إلى أنه تم تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة بنسبة امتلاء 75% في أول يوم تشغيل، وفي العودة ستصل إلى 95%، ومن المتوقع أن تصل نسبة الامتلاء هذا الأسبوع إلى نحو 60%.

ومن جانبه، نوّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم فتح الأندية ومراكز الشباب، مشيراً إلى أن هناك التزاماً تاماً بالإجراءات الاحترازية، كما أن هناك لجانا رقابية؛ للتأكد من جدية تطبيق هذه الإجراءات، مشيداً بالحالة الإيجابية التي نتجت عن قرار إعادة فتح الأندية.

وأحاط الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، المجلس علما ببداية أعمال الامتحانات، مؤكداً أن هناك مراعاة كاملة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تشكيل لجان امتحانات خاصة للأمراض المزمنة والحوامل، مراعاة لظروف جائحة كورونا.