بومبيو يحث تركيا على عدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

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حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء تركيا على عدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد، وهو احتمال يرغب الرئيس التركي رجب طيب في تنفيذه.

وكتب بومبيو "نحث السلطات التركية إلى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، بوصفه تجسيداً لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، الذين ساهموا (في بناء) الجمهورية التركية، وأتاحوا لها أن تبقى منفتحة على الجميع".

واعتبر إردوغان الذي أعطى مزيداً من حرية التعبير للتيارات الدينية الإسلاميةالمحافظة منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، أن تحويل آيا صوفيا إلى متحف كان "خطأ كبيراً جداً".

وبنيت كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس عند مدخل مضيف البوسفور في اسطنبول، وكانت محطةً لتتويج الأباطرة البيزنطيين قبل تحويلها إلى مسجد في القرن الخامس عشر بعدما استولى العثمانيون عام 1453 على المدينة التي كانت تعرف بالقسطنطينية.

وأضاف بومبيو "تعتبر الولايات المتحدة أي تغيير في الوضع (...) بمثابة تهميش لإرث هذا المعلم الرائع".