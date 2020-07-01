كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية ترصد 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، عن تسجيل 2415 إصابة و107 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة العراقية إلى أنه "تم فحص 11378 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 555923 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 1507 حالات شفاء خلال ذات المدة"، لافتة إلى أن مجموع الإصابات ارتفع إلى 51524 إصابة، ووصلت حالات الشفاء إلى 26267 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 2050 حالة.