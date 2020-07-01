كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. إجراء فحص فيروس كورونا لموظفي شرطة عجمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان ومركز الطب الوقائي بوزارة الصحة وتنمية المجتمع، اليوم الأربعاء، أنها نظمت فحوصات مجانية لموظفي شرطة عجمان للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين، بما يتماشى مع الجهود والقرارات المتخذة على المستوى الوطني والهادفة للحد من تفشي الفيروس.

وقال نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان المقدم عبد الله علي علوان: إن "الحملة جاءت حرصاً من حكومة عجمان الرشيدة على تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا"، مشيداً بـ"الجهود العظيمة التي تبذلها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في ظل جائحة كورونا".

وتم تنفيذ الحملة في معهد تدريب الشرطة بحضور طاقم طبي مختص من مركز الطب الوقائي بعجمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز قاعة مخصصة بالفحص.

ودعا "علوان" الموظفين إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي في بيئة العمل والمنزل وفي الأسواق والأماكن العامة، مؤكداً على أن انتهاء برنامج التعقيم الوطني وعودة الحركة إلى طبيعتها لا يعني إنتهاء الفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 514 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,827 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.