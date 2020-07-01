كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: إنسانية الإمارات تغمر العالم بدعم ملموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدول تُقام لتصبح أقوى بإنسانيتها، فتعاطي دولة الإمارات العربية المتحدة بروح المسؤولية تجاه سلامة شعبها وشعوب العالم في مجال الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" ومكافحته إنطلاقاً من دورها الرائد، الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة والمتمثل في الوقوف إلى جانب كل محتاج أينما كان سطر أبهى صور العمل الإنساني.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، حيث جسّدت ملحمة إنسانية متميزة في الداخل والخارج، وإنسانية الإمارات تغمر العالم بدعم ملموس وسخاء لا ينقطع، وقد حظيت بانتباه جميع العالم حول كونها مركزاً نشطاً ومؤثراً في العمل الإنساني، فور اجتياح فيروس كورونا إلى العالم، وذلك في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: وجابت مساعداتها كل قارات العالم على الرغم من الإغلاق الذي يسود العالم في ظل تفشي وباء كورونا، كما أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تعتبر أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية، توفّر الدعم اللوجيستي الإنساني لكل بلدان العالم.

وأوضحت أن الذهاب للمساعدة عبر آلاف الأميال والتغلب معاً على الصعوبات، هما الوعد الخالص من الإمارات للدول المتضررة من وباء كورونا، وبلا شك فإن الدولة باتت نموذجاً حياً للدول الراغبة في الخير للبشرية، ساعية بالخير، معطاءة، باذلة لكل جهد يسهم في تخفيف أحزان ومآسي البشر في كل مكان من أرجاء المعمورة؛ حيث يُعتبر التكاتف لمكافحة الوباء، الخيار الصحيح والوحيد لمواجهته، وذلك ما تفعله الإمارات التي أثبتت للعالم أن "الصديق يظهر وقت الضيق".