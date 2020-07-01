فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يستفسر عن تدابير إعادة فتح المساجد

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمعرفة التدابير التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق مع السلطات الصحية، لإعادة فتح مساجد المملكة في وجه المصلين.

وجاء طلب الفريق في مراسلة وجهها لرئيس مجلس النواب، لتناول الكلمة، في نهاية الجلسة العمومية للمجلس المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 6 يوليوز 2020، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

وأبرز الفريق في مراسلته، أن المغرب قام بالعديد من التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، وأن مختلف القطاعات الحيوية من إدارات ومرافق عمومية وجماعات ترابية، ووحدات صناعية وأسواق تجارية، قد عادت إلى سابق عهدها، وأن الوضعية الوبائية تحسنت، وأن السلطات العمومية قامت بالعديد من الإجراءات لرفع قيود الحجر الصحي.

وذكّر الفريق بأن المجلس العلمي الأعلى سبق أن أكد في بيانه الصادر في 10 يونيو 2020، بأن إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بالبلاد بعين الاعتبار، وأنه أشار إلى أن الإغلاق المؤقت للمساجد، سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي.