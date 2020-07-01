تلقى الصحافي عمر الراضي، اليوم الأربعاء، استدعاء ثان للمثول أمام الفرقة الوطنية.
وقالت مصادر مقربة من الصحافي، إن استدعاء وجه إلى عمر الراضي، اليوم، للمثول، غدا الخميس، أمام الفرقة الوطنية.
استدعاء الراضي يعد الثاني، يأتي بعد أن جرى الاستماع إليه لأزيد من 5 ساعات، الخميس الماضي، حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قال إن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وأكد الوكيل العام للملك، أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.
ويشار إلى أن صحافي عمر الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. الفرقة الوطنية تستدعي الصحافي عمر الراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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