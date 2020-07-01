صناع سينما مغاربة يستفيدون من منح تمويل قطرية

استفادت خمسة أعمال لمخرجين مغاربة من منح مؤسسة الدوحة للأفلام، عن دورة ربيع 2020، التي تمنح لصناع أفلام من مختلف دول العالم، يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية.

وأعلنت مؤسسة الدوحة، اليوم الأربعاء، عن استفادة الفيلم الروائي القصير “والدي ليس ميتا”، للمخرج عادل الفاضلي، ضمن فئة منحة تمويل مرحلة ما بعد إنتاج أفلام، وفيلم “كلاب الصيد” للمخرج كمال الأزرق ضمن فئة الأفلام التجريبية الطويلة

واستفادت من دعم مؤسسة الدوحة المخرجة، دليلة إنادري، عن مرحلة ما بعد الانتاج لعملها “جين جينيت، والد الأزهار”، والمخرجة رشيدة الغراني عن مرحلة الإنتاج لفيلمها “في دار والدي”.

ويستفيد من الدعم لمرحلة الإنتاج عن فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، المخرجة صوفية الخياري عن فيلم “خيال الفراشات”.

واختيرت أفلام المخرجين المغاربة للاستفادة من الدعم إلى جانب مشاريع لصناع الأفلام من دول عديدة، حيث دُعم 39 مشروعا في المجموع، منها 18 مشروعا لمخرجات نساء.