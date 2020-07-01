بعد منع مسيرتهم إلى الرباط.. مهنيو النقل يحتجون في بني ملال ويطالبون الحكومة بالحوار

إحتج العشرات من مهنيي نقل المسافرين، اليوم الأربعاء، في المحطة الطرقية في بني ملال، ردا على ما أسموه بسياسة الأذان الصماء، التي تنهجها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء تجاه مطالب مهنيي القطاع.

وعبر حسن البزيوي، أحد مهنيى النقل، لـ”اليوم 24″، أن مهني نقل المسافرين قرروا، اليوم، تنظيم مسيرة وطنية، احتجاجا على غياب الحوار، وعدم إشراكهم في نقاش دفتر التحملات، والأخذ بمقترحاتهم، متهما وزارة التجهيز بالدفع بالقطاع إلى الإفلاس، والإضرار بشكل مباشر بالوضع المادي للمهنين، وطالبوا بـ75 في المائة على الأقل من الحمولة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم تغير الخطوة الإحتجاجية إلى وقفة رمزية، بعدما كانت النقابات المهنية بالقطاع، قد قررت التوجه بمسيرة، إنطلاقا من مختلف المحطات الطرقية في إتجاه الرباط والتي تقرر منعها من طرف المصالح الأمنية.

وكان عبد القادر اعمارة قد اتهم، أمس، في تدوينة على حسابه في فايسبوك، التنظيمات المهنية بالافتراء على وزارته، وتغليط الرأي العام، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات قد تقدمت بمقترحاتها للوزارة، وتم إدراجها في دفتر تحملات الوزارة.