71 عدلا رسبوا في الامتحانات المهنية يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة العدل- صور

في خطوة لافتة للانتباه، دخل 71 عدلا، لم يتمكنوا من النجاح في الامتحانات المهنية، في اعتصام مفتوح، منذ مساء أمس الاثنين، أمام مقر وزارة العدل في العاصمة الرباط، مطالبين وزير العدل بفتح حوار جاد معهم.

الاعتصام المفتوح جاء بعد وقفة احتجاجية، خاضتها الجمعية المغربية للعدول الشباب، احتجاجا على ما أسموه، إقصاء 71 عدلا ومن لائحة المتخرجين بعد اجتيازهم الامتحانات المهنية، ويصر المحتجون على خوض الاعتصام المفتوح إلى تلبية مطالبهم

وقال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للشباب العدول، في حديثه مع “اليوم 24″، إن العدول الشباب، الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحانات المهنية، بشكل غامض، بحسبه، أصيبوا بصدمة كبيرة. Advertisements وأوضح المتحدث نفسه أن هؤلاء الأشخاص قضوا فترة التكوين المهني بشقيه العلمي، والتطبيقي في المكاتب العدلية، دون دعم مادي، يعينهم على نفقة الدراسة والتكوين؛ والأدهى من ذلك كله أن الأغلبية منهم، كانت تشتغل في وظائف عمومية، وخصوصية، تعيل بها أسرها، وأهلها.