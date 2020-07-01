الهلال الإماراتي يسيير العيادات الطبية المتنقلة لمخيمات النازحين في مديريات الساحل الغربي باليمن

الأربعاء 1 يوليه 2020

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات لمخيمات النازحين في مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، ضمن الأعمال الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الشعب اليمني.



وأرسلت هيئة الهلال الأحمر عيادتين طبيتين إلى مخيمي الحيمة في مديرية التحيتا، ومخيم الوعرة في مديرية الخوخة التابعتين لمحافظة الحديدة، كما سيرت عيادة طبية ثالثة إلى مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز.

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العيادات الطبية الثلاث استقبلت المئات من سكان المخيمات والسكان في المديريات الثلاث، وقامت الفرق الطبية بمعاينة جميع الحالات المرضية من النساء والأطفال وكبار السن وتقديم العلاج المجاني لهم.

وبلغ عدد الحالات المرضية التي استقبلتها العيادات الطبية المتنقلة 151 حالة في يوم واحد.

ولعبت العيادات الطبية المتنقلة التي تسيرها هيئة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي دوراً كبيراً في تقديم الخدمات الطبية لسكان قرى ومناطق ومديريات الساحل الغربي، حيث تقوم بمعاينة السكان والنازحين على حد سواء، وتقدم لهم الخدمات الطبية وأيضاً الأدوية المجانية في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأهالي والنازحين في الساحل الغربي بسبب الحرب التي فرضتها عليهم الميليشيا الحوثية.