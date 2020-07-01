شكرا لقرائتكم خبر عن ‎سلطنة عمان تسجل 1124 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 1124 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - 19 " ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 41 ألفا و 194 حالة إضافة إلى 185 وفاة وتماثل 24 ألفا و 162 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3533 فحصا.

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