شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: شراء أمريكا لكميات من عقار «ريمديسيفير» لن يحدث نقصاً والان نبدء بالتفاصيل
استبعدت الحكومة الألمانية حدوث نقص في إمدادات عقار ريمديسيفير المستخدم في علاج كورونا بعد أن اشترت الولايات المتحدة كمية ضخمة منه.
وصرح متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء بأنه تم في وقت مبكر تأمين الدواء لعلاج مرضى كورونا، مشيرا إلى وجود احتياطيات كافية منه في الوقت الراهن.
وأضاف المتحدث أن الإصدار المتوقع للتصريح بتداول الدواء في السوق الأوروبية، سيرتبط معه التزام المنتج بتوريد الدواء " بكمية مناسبة"، وقال إنه يتوقع أن تفي الشركة بهذا الالتزام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية ضمنت شراء الجزء الأكبر من الإنتاج المستهدف من العقار حتى سبتمبر المقبل، وحسب وزارة الصحة الأمريكية فإنه قد تم الاتفاق على شراء جرعات من المادة الفعالة لأكثر من 500 ألف دواء، وهو ما يعادل 100% من الكمية المزمع إنتاجها في يوليو الحالي و90% من الكمية في كل من أغسطس وسبتمبر المقبلين.
ويعد عقار ريمديسيفير واحدا من أكثر الأدوية الواعدة في علاج الأعراض الحادة لكورونا.
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