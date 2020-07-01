شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سنمنح الجنسية لـ 3 ملايين مواطن في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أن بلاده ستمهد الطريق لثلاثة ملايين مواطن في هونج كونج، يحملون ما تعرف بـ"جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار"، للحصول على الجنسية البريطانية الكاملة.
وأضاف جونسون أمام البرلمان أن قانون الأمن الصيني يمثل "انتهاكا واضحا وخطيرا للإعلان المشترك البريطاني الصيني.
وتابع جونسون أنه ينتهك درجة كبيرة من الحكم الذاتي لهونج كونج ويتضارب مع القانون الأساسي لهونج كونج.
وأضاف جونسون "لقد أوضحنا أنه إذا استمرت الصين في المضي قدما في هذا الطريق، سنقدم طريقا جديدا لهؤلاء الذين يحملون جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار لدخول المملكة المتحدة، مما يمنحهم تصريحا محدودا للبقاء مع القدرة على العيش والعمل في المملكة المتحدة بالتالي تقديم طلب للحصول على الجنسية وهو ما سنفعله تحديدا الآن.
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