شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإندونيسية تمدد الإغلاق الجزئي بسبب تزايد الاصابات والان نبدء بالتفاصيل

قررت العاصمة الإندونيسية جاكرتا تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين، حيث واصلت المدينة تسجيل مئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ جاكرتا أنيس باسويدان قوله اليوم الأربعاء إن السلطات سوف تعزز مراقبة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في 300 سوق تقليدي وخدمات النقل العام لوقف تفشي الوباء.

وقال إن المدارس ودور السينما وأماكن الترفيه العامة الأخرى سوف تظل مغلقة في المدينة التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن العاصمة الإندونيسية سجلت 217 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد بين 34 إقليما في البلاد.

ووصل إجمالي حالات الإصابة إلى 11637 منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في المدينة في أوائل مارس، كما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى 632 حالة في جاكرتا، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الإجمالي على مستوى إندونيسيا.