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الاتحاد الأردني يحمل العراق مسؤولية عدم الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027

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2020-07-01 | 16:30

الاتحاد الأردني يحمل العراق مسؤولية عدم الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027

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أكدت الأمين العام لاتحاد الكرة الأردني، سمر نصار، أن ملف "الأردن – العراق" غاب عن الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، بسبب اعتذار العراق عن الاستضافة المشتركة.
وقالت سمر نصار في ردها على استفسارات للصافة الأردنية، أن نية الترشح لاستضافة البطولة الآسيوية، كانت مرهونة بالعراق، لكن اعتذارهم وانتهاء مدة تقديم العروض الأولية، غيّب الملف المشترك بين الدولتين الشقيقتين في عروض الاستضافة".

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، أن اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية واوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على ان يكشف عن هوية الدولة المضيفة في العام 2021، علما أن الصين تستضيف النسخة المقبلة في العام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر مطلع نيسان الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 آذار الماضي، وذلك على خلفية تفشي ، الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث حول العالم.


ورغم إحرازها لقب كأس آسيا ثلاث مرات في الأعوام 1984 و1988 و1996، لم تستضف النهائيات في تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان، أما قطر، فقد استضافت النهائيات مرتين في العامين 1988 و2011، محرزة اللقب في النسخة الماضية بالامارات.

وتعد إيران الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب مرتين على أرضها في العامين 1968 و1976، علما بأنها حققت ثلاثية متتالية بتتويجها ايضا في تايلاند عام 1972.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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