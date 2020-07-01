الاتحاد الأردني يحمل العراق مسؤولية عدم الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027

وقالت سمر نصار في ردها على استفسارات للصافة الأردنية، أن نية الترشح لاستضافة البطولة الآسيوية، كانت مرهونة بالعراق، لكن اعتذارهم وانتهاء مدة تقديم العروض الأولية، غيّب الملف المشترك بين الدولتين الشقيقتين في عروض الاستضافة".وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، أن اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية واوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على ان يكشف عن هوية الدولة المضيفة في العام 2021، علما أن الصين تستضيف النسخة المقبلة في العام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر مطلع نيسان الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 آذار الماضي، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.



ورغم إحرازها لقب كأس آسيا ثلاث مرات في الأعوام 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان، أما قطر، فقد استضافت النهائيات مرتين في العامين 1988 و2011، محرزة اللقب في النسخة الماضية بالامارات.

وتعد إيران الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب مرتين على أرضها في العامين 1968 و1976، علما بأنها حققت ثلاثية متتالية بتتويجها ايضا في تايلاند عام 1972.

